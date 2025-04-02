Парализованного после травмы позвоночника Александра Емельяненко выписали, но ходить он всё ещё не может
Российского бойца MMA Александра Емельяненко выписали из реабилитационного центра после операции на позвоночнике, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Емельяненко.
В марте спортсмен попал в больницу с травмой позвоночника и выбыл из строя примерно на год.
Собеседник агентства рассказал, что Емельяненко выписали из реабилитационного центра и сейчас он направляется домой. Пока спортсмен передвигается на коляске, так как сам ходить не может.
У 43-летнего российского бойца 29 побед, девять поражений и одна ничья в профессиональной карьере.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».