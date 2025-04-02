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Спорт

Парализованного после травмы позвоночника Александра Емельяненко выписали, но ходить он всё ещё не может

Российского бойца MMA Александра Емельяненко выписали из реабилитационного центра после операции на позвоночнике, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Емельяненко.

В марте спортсмен попал в больницу с травмой позвоночника и выбыл из строя примерно на год.

Собеседник агентства рассказал, что Емельяненко выписали из реабилитационного центра и сейчас он направляется домой. Пока спортсмен передвигается на коляске, так как сам ходить не может.

У 43-летнего российского бойца 29 побед, девять поражений и одна ничья в профессиональной карьере.

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