Парализованного после травмы позвоночника Александра Емельяненко выписали, но ходить он всё ещё не может

17:18, 02 апреля 2025, ПАИ

Российского бойца MMA Александра Емельяненко выписали из реабилитационного центра после операции на позвоночнике, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Емельяненко.

В марте спортсмен попал в больницу с травмой позвоночника и выбыл из строя примерно на год.

Собеседник агентства рассказал, что Емельяненко выписали из реабилитационного центра и сейчас он направляется домой. Пока спортсмен передвигается на коляске, так как сам ходить не может.

У 43-летнего российского бойца 29 побед, девять поражений и одна ничья в профессиональной карьере.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».