Образцы изделий с разной техникой сварки представят на выставке промышленности в Пскове

17:40, 02 апреля 2025, ПАИ

Образцы изделий с разными техниками сварки, а также стенд с каталогами компании представят на выставке промышленности Псковской области в рамках выездной стажировки Минпромторга России , которая пройдёт в Пскове с 3 по 4 апреля. Об этом рассказала менеджер по продажам компании «Техносвар КС» Елена Понкратова в беседе с корреспондентом ПАИ.



Фото: предоставила менеджер по продажам компании «Техносвар КС» Елена Понкратова



Фото: предоставила менеджер по продажам компании «Техносвар КС» Елена Понкратова



Фото: предоставила менеджер по продажам компании «Техносвар КС» Елена Понкратова





«Наше предприятие специализируется на производстве оборудования для контактной сварки – оно востребовано во многих отраслях промышленности. Например, в области атомной энергетики, вагоностроении, машиностроении, авиа- и ракетостроении, строительстве и железнодорожной инфраструктуре», – отметила собеседница ПАИ.

Отметим, что «Техносвар КС» с 2005 года занимается разработкой и производством специализированного сварочного оборудования, а также является поставщиком решений в области сварочных технологий. Опыт компании насчитывает более 700 реализованных проектов.

Напомним, что выставка пройдёт в Пскове в спортивно-развлекательном центре «Простория». Мероприятие свободно для посещения 3 апреля с 9:00 до 18:00 и 4 апреля с 9:00 до 17:00.

Добавим, что в первый день её участники обсудят ключевые направления национальных проектов, а во второй – вопросы международной кооперации и экспорта, технического регулирования, торговли и цифровой маркировки. Основной темой мероприятия названа реализация нацпроектов, направленных на технологическое развитие и укрепление промышленного потенциала СЗФО.

Участники «Федеральной практики» рассмотрят актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».