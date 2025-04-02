Ученица псковской школы завоевала два ключа от дверей МГИМО в финале телевизионного шоу «Умницы и Умники»

18:11, 02 апреля 2025, ПАИ

Ученица 11 класса школы №1 имени Л. М. Поземского Валерия Магагина приняла участие в финале Всероссийской открытой телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и Умники», сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Борис Елкин поздравил Валерию Магагину с достижением. «Валерия показала себя настоящим знатоком истории, отвечая на вопросы о таких выдающихся личностях, как Александр Невский, Прокопий Ляпунов и Пётр I. За правильные ответы она получила два заветных ключа от дверей МГИМО, открывающие путь к обучению на факультете международных отношений», – сказал Борис Елкин.

Впереди у девушки сдача ЕГЭ по истории. Глава Пскова выразил уверенность, что девушка успешно справится и с этим испытанием.