Первый взнос по ипотеке в России достиг трети стоимости жилья

22:02, 02 апреля 2025, ПАИ

Первоначальный взнос по льготной ипотеке в России в феврале достиг трети (33 %) стоимости жилья, что является рекордно высоким показателем. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на «Дом.РФ».

Несмотря на действие госпрограмм, жилищные кредиты становятся менее доступными для россиян из-за высоких ставок по рыночным предложениям. В феврале 80 % выданных ипотек пришлось на программы с господдержкой, причём более 70 % из них – на программу для семей с детьми.

Средний первоначальный взнос по семейной ипотеке в феврале достиг 35 %. Хотя по закону он должен быть не менее 20 %, банки по своей инициативе повысили этот уровень, в отдельных случаях – до 80 %.

Первоначальный взнос, составляющий треть стоимости жилья, значительно сокращает возможности россиян в решении квартирного вопроса, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация об изменениях условий ставок по IT-ипотеке. Минцифры РФ сегодня, 2 апреля, опровергло эту информацию, заявив, что ставка может быть пересмотрена только при нарушении условий договора заёмщиком.