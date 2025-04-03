Великолучанин проведёт в тюрьме четыре года за торговлю марихуаной
Жителя Великих Лук осудили за сбыт наркотиков, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Жителя Великих Лук осудили за сбыт наркотиков, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Установлено, что в мае 2024 года великолучанин продал 0,84 грамма наркотика каннабис (марихуаны). При этом в отношении мужчины проводилось оперативно-разыскное мероприятие «Проверочная закупка».
Великолукский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Ему назначили наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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