Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

От 0 до +12 градусов ожидается в Псковской области 4 апреля

Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 4 апреля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Фото: ПАИ

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 9–14 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём синоптики прогнозируют от +7 до +12 градусов. Атмосферное давление будет низким.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 апреля 2025

От 0 до +12 градусов ожидается в Псковской области 4 апреля
03 апреля 2025

Познакомиться со средствами альтернативной и дополнительной коммуникации можно сегодня в ПсковГУ
03 апреля 2025

Россиянам объяснили, что делать с найденной банковской картой
03 апреля 2025

Псковичам рассказали о порядке действий в случае утраты оружия
03 апреля 2025

Борис Елкин улучшил позиции в медиарейтинге глав столиц субъектов СЗФО
03 апреля 2025

День вечеринки празднуют сегодня в мире
02 апреля 2025

Псков присоединился к акции Всемирного дня распространения информации об аутизме «Зажги синим»
02 апреля 2025

В Псковской области создадут региональный клуб «Учитель года»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...