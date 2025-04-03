От 0 до +12 градусов ожидается в Псковской области 4 апреля
Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 4 апреля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 9–14 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём синоптики прогнозируют от +7 до +12 градусов. Атмосферное давление будет низким.
Познакомиться со средствами альтернативной и дополнительной коммуникации можно сегодня в ПсковГУ
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