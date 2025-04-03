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Общество

Машины с пробегом могут подешеветь в России на 10% – эксперт

Автомобили с пробегом могут подешеветь в России на 5–10 %, если спрос на них упадёт, выразил мнение аналитическому агентству «Автостат» коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Фото: ПАИ

Подобные изменения будут происходить постепенно и в зависимости конкретных рыночных условий, уточнил эксперт. Согласие с ним выразил директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «Автоспеццентр» Андрей Гришаков: «Если уровень продаж машин с пробегом продолжит падать, то цена будет снижаться». Он добавил, что величину снижения сложно спрогнозировать, однако из-за низкого количества предложений на рынке скидка будет незначительной.

Ранее псковичам объяснили, что на покупку автомобиля можно получить скидку более чем 100 тысяч рублей – подробнее об этом читайте тут.

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