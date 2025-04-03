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Общество

Депутат Госдумы потерял мандат из-за прогулов

Депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Напсо потерял мандат из-за прогулов, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Парламентарий не посещал Думу более 200 дней – это означает около двух лет прогулов без уважительных причин. По правилам, допускается не более 30 пропусков.

Решение принято на пленарном заседании, его вынесла комиссия по вопросам депутатской этики. Депутаты приняли решение единогласно.

Депутат при этом не согласен с обвинениями. По его словам, он находится на вынужденном лечении в ОАЭ. Напсо заявил, что оснований для рассмотрения вопроса о лишении его полномочий не было, поскольку «между отпусками без содержания и больничными, в том числе в периоды ремиссии, никогда не было промежутка 30 и более календарных дней».

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