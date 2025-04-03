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Общество

Семья соотечественников из Германии настроена на переезд в Псковскую область

Центр содействия переселению в Псковской области провел онлайн-консультацию для соотечественников из Финляндии, Швеции и Германии, об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: Центр содействия переселению «Соотечественник»

Семья из Германии уже размышляет о переезде. Оба супруга – русские. Муж – инженер компании Siemens. «Квалифицированный специалист без работы в Псковской области не останется. Будем сопровождать семью в процессе переселения», – рассказали в центре содействия переселению «Соотечественник».

В мероприятии принял участие и поделился своим опытом соотечественник из Финляндии Эдуард Маанди. Сейчас Эдуард устроен в гостевом доме при центре, работает по специальности и через несколько дней получает российский паспорт.

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