Семья соотечественников из Германии настроена на переезд в Псковскую область

17:23, 03 апреля 2025, ПАИ

Центр содействия переселению в Псковской области провел онлайн-консультацию для соотечественников из Финляндии, Швеции и Германии, об этом ПАИ сообщили организаторы.

Семья из Германии уже размышляет о переезде. Оба супруга – русские. Муж – инженер компании Siemens. «Квалифицированный специалист без работы в Псковской области не останется. Будем сопровождать семью в процессе переселения», – рассказали в центре содействия переселению «Соотечественник».

В мероприятии принял участие и поделился своим опытом соотечественник из Финляндии Эдуард Маанди. Сейчас Эдуард устроен в гостевом доме при центре, работает по специальности и через несколько дней получает российский паспорт.