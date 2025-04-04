Пскович купил мошеннице билеты в театр за 80 тысяч рублей

09:23, 04 апреля 2025, ПАИ

Житель Пскова хотел сходить в театр с девушкой, но стал жертвой мошенников, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Установлено, что в марте 26-летний пскович познакомился с девушкой в интернете. Она предложила сходить в театр и прислала ему ссылку для покупки билетов. Оплатив билеты на спектакль по ссылке, мужчине пришло уведомление об ошибке. Чтобы ее устранить, он скачал приложение для возврата денег, которое ему предложили на сайте.

Однако через это приложение к его банковскому счету получил доступ мошенник и украл оттуда более 80 тысяч рублей.

Прокуратура города признала законным возбуждение уголовного дела по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с банковского счета). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Проводятся следственные действия.