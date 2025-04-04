Главные приоритеты развития промышленности в СЗФО назвал глава Минпромторга на выездной сессии в Пскове

10:22, 04 апреля 2025, ПАИ

Главные приоритеты развития промышленности в СЗФО назвал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в рамках выездной стажировки Минпромторга РФ «Федеральная практика» в Пскове сегодня, 4 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Сегодня мы запускаем цикл практик, которые посвящены началу новых национальных проектов, и охватим такими практиками всю страну. Мы не зря решили начать с СЗФО – это крупный промышленный центр, здесь сосредоточены ведущие предприятия судостроения, автопрома, активно развивается пищевая промышленность, фармацевтика», – подчеркнул он.

Для реализации нацпроектов предстоит решить серьёзные задачи, обеспечить технологическое лидерство и суверенитет по ключевым отраслям. Добиться этих целей можно только при мобилизации промышленного комплекса, сказал Антон Алиханов.

«Регионы СЗФО получат большой объём ресурсов. В поддержку местных предприятий за три года направлено около 250 миллиардов рублей. Хорошо работает связка с региональными фондами развития промышленности. Будем помогать и Псковской области – постараемся в этом году докапитализировать Фонд развития промышленности региона», – отметил министр.

Кроме того, крайне важно комплексировать все меры поддержки, которые предлагают и другие ведомства, а также важно использовать все меры поддержки и финансировать проекты «из нескольких рук», подчеркнул глава Минпромторга.

«Необходимо продолжить развитие сети технопарков. Важна также ускоренная реализация инвестиционных проектов, решение проблемы дефицита кадров, развитие промышленной инфраструктуры. Крайне важно также оснащать учебные заведения оборудованием российского производства, чтобы студенты знали, как на них работать и после окончания обучения были готовы к работе на российском оборудовании – оно не уступает импортным аналогам», – заключил Антон Алиханов.

Напомним, участники «Федеральной практики» рассматривают актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».