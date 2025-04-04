Новый инжиниринговый центр появится в Псковской области

10:36, 04 апреля 2025, ПАИ

Новый инжиниринговый центр появится в Псковской области, заявил губернатор региона Михаил Ведерников в рамках выездной стажировки Минпромторга России «Федеральная практика» в Пскове сегодня, 4 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы входим в новый этап реализации национальных проектов. Динамично развивается экономика, ВВП в номинальном выражении вырос почти в два раза. Псковская область тоже старается держаться в общем тренде: доходы нашего бюджета растут. Львиную долю роста бюджета обеспечивает местная промышленность. Мы успешно выполняем госзаказы и решаем задачи по импортозамещению, увеличивается количество резидентов ОЭЗ. Наши предприятия поставляли оборудование для ракеты-носителя «Ангара-А5», для международного проекта термоядерного реактора», – сказал он.

Также глава региона отметил, что сегодня вместе с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым он заложит первый камень в основание нового инжинирингового центра, где будут работать молодые учёные-специалисты.

«Мы готовы поддерживать инвесторов, решать задачи по развитию промышленности», – заключил глава региона.

Напомним, участники «Федеральной практики» рассматривают актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».

Со всеми новостями, посвящёнными выставке промышленности Псковской области, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.