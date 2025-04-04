Представители Псковской области приняли участие в региональном дне II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России»
Глава Псковского района Наталья Фёдорова и глава Усвятского района Дмитрий Петров принимаю участие в региональном дне II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России» на тему «Профессиональный муниципалитет». Об этом Наталья Фёдорова сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Насыщенная двухдневная программа, предполагающая интенсивное обучение по самой насущной на сегодняшний день теме для всех муниципалитетов нашей страны – развития профессиональных кадров на самом чувствительном для людей уровне местного самоуправления. Отсюда и такое широкое представительство – более 2,5 тысячи участников», – отметила Наталья Фёдорова.
В Нижегородской области на системной основе реализуется комплекс мер развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы, отметила Наталья Фёдорова. В ходе открытия форума участников поприветствовал нижегородский губернатор Глеб Никитин.
Темам привлечения и удержания профессиональных кадров посвящены пленарное заседание и работа круглых столов, мастерские и практики, панельные дискуссии и общение в кулуарах, которое даёт возможность в деталях обсудить наработанный опыт управленцев со всей России, добавила глава Псковского района.
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