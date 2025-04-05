Производство табачных изделий в России стало самой зависимой от импорта отраслью

20:10, 05 апреля 2025, ПАИ

Производство табачных изделий в России к 2023 году стало более зависимым от импорта, чем в 2021-м, пишет издание РБК со ссылкой на статью экспертов РАНХиГС Дмитрия Землянского и Валерии Чуженьковой в журнале Новой экономической ассоциации.

Согласно публикации, импортозависимость табачной отрасли выросла с 61,15% до 65,44%. На втором месте производство лекарств – 50,93% (было 50,19% в 2021-м), на третьем – рыболовство, где показатель снизился с 48,95% до 40,32%.

Рост зависимости от импорта также отмечен в добыче угля, сфере информации и связи, а также производстве текстиля.