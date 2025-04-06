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О балдже Млечного Пути на примере снимков из Псковского, Новоржевского и Палкинского районов рассказали псковичам

О балдже Млечного Пути на примере снимков из Псковского, Новоржевского и Палкинского районов рассказал астроном-любитель Михаил Прохоренко в своём видеоролике в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

В астрономии балджем называют внутренний яркий сфероидальный компонент спиральных галактик. Он в основном состоит из старых звёзд, движущихся по вытянутым орбитам, и представляет собой наиболее плотную часть галактического центра. Например, диаметр балджа Млечного Пути составляет около 13 тысяч световых лет.

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