Юрист рассказал, как списать задолженность по ЖКХ

15:54, 06 апреля 2025, ПАИ

Сократить задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг возможно, используя трехлетний срок давности и исправляя явные ошибки в расчетах, рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Дмитрий Бондарь сообщил, что распространенная ситуация связана со сроком исковой давности в сфере жилищно-коммунальных услуг, который составляет три года. Он отметил, что если управляющая компания решит требовать долги в суде за период, превышающий этот срок, ответчик имеет право заявить суду о пропуске давности. Судья, принимая во внимание такое заявление, обычно отказывает во взыскании просроченных сумм и устанавливает предел взыскания тремя годами.

Эксперт отметил, что срок давности не позволяет гражданам полностью избавиться от долга, а лишь затрудняет принудительное взыскание через суд за истекший период. Если дело уже находится на стадии исполнительного производства, судебные приставы проверяют наличие у должника доходов и имущества. Если ни того, ни другого нет, пристав выносит решение о прекращении производства, поскольку взыскание невозможно. В свою очередь, управляющая компания может классифицировать такой долг как безнадежный.

Общественный деятель отметил, что довольно часто возникают споры об ошибочном начислении. Он подчеркнул, что если кто-то уверен, что его задолженность является следствием некорректных тарифов, неверной площади помещения или сбоя в базе данных, то ему следует обратиться к поставщику услуг для сверки расчётов, приложив квитанции и другие подтверждающие документы. В случае отказа компании идти навстречу, можно подать жалобу в жилищную инспекцию, которая имеет полномочия проверять соблюдение нормативов. Если и это не помогает, остаётся обращаться в суд, который по результатам разбирательства может обязать пересмотреть суммы и убрать начисленную по ошибке задолженность.

Дмитрий Бондарь обозначил банкротство как радикальный способ решения проблемы с долгами по ЖКХ. Он пояснил, что если общий долг гражданина превышает 500 тысяч рублей, то должник имеет возможность обратиться в арбитражный суд с просьбой о признании банкротом. Суд инициирует процедуру анализа доходов и имущества гражданина, и если средств недостаточно для полного погашения долгов, оставшаяся сумма аннулируется. После завершения процедуры банкротства кредиторы лишаются права взыскивать ранее существовавшие долги.

Эксперт также объяснил, как происходит списание долгов в случае смерти собственника жилья.

Дмитрий Бондарь пояснил, что личные долги покойного «сгорают» в отношении самого умершего, и в таких случаях судебное производство прекращается. Он отметил, что если наследники принимают квартиру, они могут унаследовать и соответствующую задолженность, если суд установит, что обязательства перешли к новому собственнику. В случае же, если наследство никто не оформляет, управляющая компания практически лишается возможности взыскать долг и обычно списывает его.

Кроме того, общественный деятель отметил случаи, когда жильцы обнаруживают, что на купленной ими квартире есть долги предыдущего владельца. Дмитрий Бондарь подчеркнул, что российские суды неоднократно указывали на то, что коммунальные долги связаны не с квартирой, а с конкретным человеком. В этот список долгов не входят взносы на капитальный ремонт, которые автоматически переходят к новым собственникам. Эксперт добавил, что если в договоре купли-продажи не было условий о принятии старой задолженности, то попытки взыскать ее с нового жильца обычно оказываются безуспешными.