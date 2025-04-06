Вакансия заведующего канцелярией открыта в Псковском УМВД

17:51, 06 апреля 2025, ПАИ

В Управлении МВД России по Псковской области открыта вакансия заведующего канцелярией, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

К кандидатам предъявляются следующие требования: наличие образования не ниже среднего профессионального уровня. Опыт работы в сфере документационного обеспечения будет считаться преимуществом. Также необходимы внимательность, исполнительность, ответственность и уверенное владение компьютером.

Рабочий график: с понедельника по пятницу с 08:30 до 18:15 (в пятницу – до 17:00), обеденный перерыв с 12:30 до 14:00. Сотруднику предоставляются оплачиваемый отпуск, бесплатное медицинское обслуживание и возможность получения материального вознаграждения.

Кроме того, существует возможность получить бесплатное высшее образование в учебных заведениях МВД России.

Уровень заработной платы будет обсуждаться во время собеседования.

Все желающие могут связаться по телефону 59-24-65.