О братьях наших меньших поговорят в программе «Среда обитания»

12:56, 09 апреля 2025, ПАИ

Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов станет гостем программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 апреля, в 14:00.

Какие ветпрепараты теперь можно купить только по рецепту? Что делать с телом умершего домашнего питомца? Сколько и каких животных уже поставили на учёт в Псковской области? Много ли очагов бешенства в регионе? Какие ещё опасные заболевания регистрируют в Псковской области? Будут ли в этом году отлавливать бездомных кошек и собак?

Об этом и многом другом – в эфире «Среды обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».