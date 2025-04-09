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Общество

О братьях наших меньших поговорят в программе «Среда обитания»

Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов станет гостем программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 апреля, в 14:00.

Валерий Удалов. Фото: ПАИ

Какие ветпрепараты теперь можно купить только по рецепту? Что делать с телом умершего домашнего питомца? Сколько и каких животных уже поставили на учёт в Псковской области? Много ли очагов бешенства в регионе? Какие ещё опасные заболевания регистрируют в Псковской области? Будут ли в этом году отлавливать бездомных кошек и собак?

Об этом и многом другом – в эфире «Среды обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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