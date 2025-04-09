Любителя молока задержали росгвардейцы в Пскове

15:37, 09 апреля 2025, ПАИ

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

8 апреля около 13:00 росгвардейцы получили сообщение, что в гипермаркете на улице Яна Фабрициуса сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 28-летнего гражданина, который похитил из торгового зала молочные продукты.

По данному факту проводится проверка, уточнили в пресс-службе.