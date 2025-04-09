Участники регэтапа конкурса «Мастер года» проводят открытые уроки

18:47, 09 апреля 2025, ПАИ

Участники регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Мастер года – 2025» демонстрируют свои навыки и опыт перед комиссией, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурсные задания направлены на то, чтобы участники могли показать свою методическую компетентность и поделиться опытом в области подготовки обучающихся.

Среди 15 специалистов из образовательных учреждений Псковской области будут выбраны лучшие. Это преподаватели из Великих Лук, которые работают в лесотехническом, медицинском, политехническом, механико-технологическом колледжах, в филиале Петербургского университета путей сообщения. Также в числе участников педагоги колледжа профтехнологий и сервиса, колледжа искусств, агротехнического, политехнического, кооперативного колледжей, а также Дновского железнодорожного и Дедовичского техникумов, Островского колледжа и колледжа ПсковГУ.

Финал конкурса состоится в октябре в Курске. В нём примут участие лучшие педагоги со всей страны. Победителей объявят 11 апреля. Они будут представлять Псковскую область на всероссийском уровне.

Напомним, что в регионе также проходят этапы всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Учитель-дефектолог года России».