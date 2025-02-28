Итоги муниципального этапа конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» подвели в Пскове
Итоги муниципального этапа конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» подвели в Городском культурном центре Пскова сегодня, 28 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.
Победителями конкурсов стали воспитатель детского сада № 44 «Снегирёк» Ирина Михайлова и учитель русского языка и литературы Псковского технического лицея Светлана Феоктистова.
Наставников поздравили и вручили дипломы, сертификаты, а также цветы и памятные подарки начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, замглавы администрации Пскова Алексей Несмашный и председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.
«Звание «учитель» было и остается святым для меня», – отметил Александр Гончаренко.
Важность работы, которую проводят учителя и воспитатели, подчеркнул также Алексей Несмашный. «Воспитатели и педагоги неотделимы, поэтому невозможно сказать, кто из них важнее. Все они – главные люди в нашей жизни», – сказал он.
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
Для участников конкурсов музыкально-танцевальные номера исполнили участники псковских творческих коллективов «Щелкунчик» и «Радуга». В завершение мероприятия хор воспитателей и учителей исполнил гимн педагогов.
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Итоги муниципального этапа конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» подвели в Пскове
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