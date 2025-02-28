Итоги муниципального этапа конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» подвели в Пскове

17:07, 28 февраля 2025, ПАИ

Итоги муниципального этапа конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» подвели в Городском культурном центре Пскова сегодня, 28 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Победителями конкурсов стали воспитатель детского сада № 44 «Снегирёк» Ирина Михайлова и учитель русского языка и литературы Псковского технического лицея Светлана Феоктистова.

Наставников поздравили и вручили дипломы, сертификаты, а также цветы и памятные подарки начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, замглавы администрации Пскова Алексей Несмашный и председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

«Звание «учитель» было и остается святым для меня», – отметил Александр Гончаренко.

Важность работы, которую проводят учителя и воспитатели, подчеркнул также Алексей Несмашный. «Воспитатели и педагоги неотделимы, поэтому невозможно сказать, кто из них важнее. Все они – главные люди в нашей жизни», – сказал он.



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ





















Для участников конкурсов музыкально-танцевальные номера исполнили участники псковских творческих коллективов «Щелкунчик» и «Радуга». В завершение мероприятия хор воспитателей и учителей исполнил гимн педагогов.