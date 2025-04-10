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Происшествия

Пенсионер из Пскова попытался вынести из магазина инструменты на 21 тысячу рублей

9 апреля около 14:00 сотрудники Росгвардии, патрулируя улицы Пскова, получили от дежурного сигнал о срабатывании тревожной кнопки в строительном магазине на Рижском проспекте.

Как сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства, на месте росгвардейцы задержали 67-летнего псковича, который пытался похитить из торгового зала инструменты за 21 тысячу рублей. Проводится проверка.

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