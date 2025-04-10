Пенсионер из Пскова попытался вынести из магазина инструменты на 21 тысячу рублей

12:09, 10 апреля 2025, ПАИ

9 апреля около 14:00 сотрудники Росгвардии, патрулируя улицы Пскова, получили от дежурного сигнал о срабатывании тревожной кнопки в строительном магазине на Рижском проспекте.

Как сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства, на месте росгвардейцы задержали 67-летнего псковича, который пытался похитить из торгового зала инструменты за 21 тысячу рублей. Проводится проверка.