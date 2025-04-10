Ещё более двух миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников
Более двух миллионов рублей выманили мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
По версии следствия, нескольким жителям Пскова и Псковского района звонили неизвестные. Под предлогами якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов на собеседников, а также предоставления дополнительного заработка в интернете злоумышленники завладели сбережениями граждан. Кроме того, аферисты, взломав аккаунты некоторых пользователей, под видом знакомых обратились к гражданам с просьбой одолжить деньги.
Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбуждённых уголовных дел, уточнили в пресс-службе.
Уголовное дело возбудили в отношении замначальника Управления Госавтоинспекции Псковской области
Мошенникам не удалось обмануть жителей из шести районов Псковской области, остальные отдали почти 90 млн рублей