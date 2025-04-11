Ещё около двух миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников

14:21, 11 апреля 2025, ПАИ

Около двух миллионов рублей выманили мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Псковского района звонили неизвестные. Под разными предлогами они завладели деньгами граждан. В частности, злоумышленники представлялись правоохранителями, предлагали свою помощь якобы в блокировке несанкционированной операции по списанию средств в пользу некоего фонда. Также некоторых граждан обманули при осуществлении операций купли-продажи на сайтах, а к кому-то аферисты, взломав аккаунт, под видом их знакомых обращались с просьбой дать в долг.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбуждённых уголовных дел, уточнили в пресс-службе.