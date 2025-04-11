Предприниматель попал в чёрный список за плохую уборку в служебных помещениях Псковского СУ СК

17:22, 11 апреля 2025, ПАИ

Индивидуального предпринимателя включили в реестр недобросовестных подрядчиков за плохую уборку в служебных помещениях СУ СК России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФАС России.

Установлено, что предприниматель не обеспечивал услугу по надлежащей уборке помещений. Это подтверждается документами, представленными заказчиком.

Кроме того, подрядчик не предоставил доказательств того, что предпринимал какие-либо действия для надлежащего исполнения контракта.

Из-за неисполнения предпринимателем обязательств служебные помещения не соответствовали требованиям закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Помимо этого, оказалось, что до этого сведения о предпринимателе поступали в антимонопольный орган. На тот момент было отказано во включении его в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

На момент рассмотрения предприниматель был включён в РНП, что свидетельствует о систематических нарушениях при исполнении обязательств.

Комиссия Псковского УФАС России приняла решение о включении индивидуального предпринимателя в РНП сроком на два года.