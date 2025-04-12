График работы Псковской госавтоинспекции изменится в майские праздники

23:35, 11 апреля 2025, ПАИ

График работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Псковской области изменится в майские праздники, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления.

Нерабочими будут 1, 2, 4, 8, 9 и 11 мая, рабочими – 3 и 10 мая.

Напомним, что получение государственных услуг также осуществляется в электронном виде через единый портал «Госуслуги».