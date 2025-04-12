Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Палкино
Пьяного водителя, который ранее привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, задержали в Палкино. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
9 апреля у дома на улице Юбилейной инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль «Хендай». За рулём иномарки находился местный 41-летний житель в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего в рамках проверки. Автомобиль изъят.
Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении жилищных прав псковских сирот