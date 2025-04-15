Предприятия Псковской области эффективно занимаются импортозамещением – Нинель Салагаева

15:43, 15 апреля 2025, ПАИ

Предприятия Псковской области эффективно занимаются импортозамещением, начав работать в этом направлении ещё с 2014 года, такую точку зрения высказала заместитель губернатора региона Нинель Салагаева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 15 апреля.

«Первое, что приходит на ум, пожалуй, швейная фабрика «Славянка»: её бренды по качеству не уступают ушедшим Zara или Massimo Dutti. Что касается в принципе ухода иностранных компаний с рынка Псковской области, то была перепродажа этого бизнеса нашим российским компаниям. Например, фабрику «Любятово» купил крупный российский холдинг «Черноголовка»», – сказала заместитель губернатора.

Возможностью занять освободившиеся в результате ухода западных компаний ниши предприятия региона активно пользуются, отметила Нинель Салагаева. «У нас очень много компаний этим воспользовались. И сейчас занимают лидирующие в той или иной отрасли позиции. Например, великолукский завод «Импульс», завод «ЗЭТО», «СКТ Групп», «Елме Мессер», «М-Конструктор», – привела примеры заместитель губернатора.

«Уход иностранных компаний отрицательно на экономике региона не отразился. Позитивного много», – подчеркнула Нинель Салагаева.