О развитии маркетинга в интернете поговорят в программе «Бизнес-ланч»

13:19, 14 апреля 2025, ПАИ

Сооснователь digital-агентства «Инженеры продаж» Артём Маркелов и основатель коммуникационного агентства PReach Юлия Магась станут гостями программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 апреля.

С чего начать развитие личного бренда? Как выбрать правильный путь по продвижению бизнеса в интернете? Какие современные тенденции актуальны для различных видов бизнеса? Как работать с соцсетями для продвижения? Как распознать мошенников в интернете?

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».