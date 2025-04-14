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Экономика

О развитии маркетинга в интернете поговорят в программе «Бизнес-ланч»

Сооснователь digital-агентства «Инженеры продаж» Артём Маркелов и основатель коммуникационного агентства PReach Юлия Магась станут гостями программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 апреля.

Артём Маркелов и Юлия Магась. Фото: ПАИ

С чего начать развитие личного бренда? Как выбрать правильный путь по продвижению бизнеса в интернете? Какие современные тенденции актуальны для различных видов бизнеса? Как работать с соцсетями для продвижения? Как распознать мошенников в интернете?

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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