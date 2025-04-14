Восемь лет тюрьмы грозит жителю Великих Лук за избиение соседа

16:32, 14 апреля 2025, ПАИ

Великолучанин может отправиться в тюрьму на срок до восьми лет за избиение соседа, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Установлено, что 3 августа 2024 года во время ссоры между двумя соседями, происходящей у дома, где они живут, великолучанин обхватил соседа двумя руками, бросил его на землю через бедро, а после минимум четыре раза ударил его по рёбрам.

В итоге у мужчины закрытые переломы костей таза, боковой массы крестца, а также закрытые переломы шести-семи рёбер, ушиб левого лёгкого, пристеночный пневмоторакс, малый гемоторакс, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направили в суд. Мужчине по части 1 статьи 111 УК РФ грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.