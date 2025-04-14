Сотрудник «Михайловского» выступил на научно-практической конференции в Ставрополе

20:37, 14 апреля 2025, ПАИ

Доклад учёного секретаря Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Эдуарда Узенёва об истории «Пушкинского уголка» в годы Великой Отечественной был представлен на Всероссийской научно-практической конференции музейных работников «Помните! Через века, через года...». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Конференцию с участием специалистов из Москвы, Волгограда, Псковской области, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии – Алании, Дагестана, Краснодарского края, Луганской Народной Республики и Ставропольского края провели в Ставропольском государственном музее-заповеднике имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве. В церемонии открытия чтений приняли участие заместитель председателя краевой Думы Ольга Дроздова, представители Министерства культуры Ставропольского края, администрации города Ставрополя, другие официальные лица.

Доклад из «Михайловского» вошёл в программу пленарного заседания представительных чтений. Помимо исторической составляющей, выступление Эдуарда Узенёва включало в себя ещё и обобщение лучшего пушкиногорского опыта создания выставочно-экспозиционных проектов и просветительских программ, с разных сторон раскрывающих тему Великой Отечественной войны в истории страны и мира, уточнили сотрудники музея.

Материалы конференции в ближайшее время планируются к изданию, отметили организаторы чтений.

«Опыт каждого музея – и крупного регионального, и скромного сельского – в деле сохранения исторической правды сегодня особенно важен», – подчеркнули они.

Напомним, что в апреле прошлого года между Государственным музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское» и Ставропольским государственным музеем-заповедником имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве был заключён договор о творческом сотрудничестве. Тогда же пушкиногорские специалисты развернули в северокавказском музее большую фондовую выставку «Приют, сияньем муз одетый», тем самым открыв год 225-летия со дня рождения поэта в этом регионе России.