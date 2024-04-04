Редкие предметы дворянского быта, книги и живопись представит Пушкинский заповедник на выставке в Ставрополе

16:53, 04 апреля 2024, ПАИ

5 апреля Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» откроет большую фондовую выставку в Государственном музее-заповеднике имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве в Ставрополе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

В Пушкинском заповеднике сообщили, что новый проект называется «Приют, сияньем муз одетый» — по строке из «…путешествия Онегина» (XVIII глава романа в стихах «Евгений Онегин»). Экспозиция рассказывает о Тригорском — об имении, ставшем для ссыльного Пушкина почти родным, и о населяющих его людях, с такой любовью и сердечностью принявших поэта в свой круг.

Выставка из «Михайловского» чрезвычайно богата. Её составили из более 160 музейных предметов из разных коллекций пушкиногорского собрания. Это живопись и графика от 1949-го до 2017 года, редчайшие предметы дворянского быта пушкинского и допушкинского времени, образцы декоративно-прикладного искусства, редкие издания. Так, например, здесь можно увидеть рукописные альбомы от 1917 года, ювелирные украшения, мужские и дамские аксессуары (бальные туфельки, сумочки, кошельки), бисерное и шёлковое шитьё и несессеры с принадлежностями для рукоделия. Показаны здесь и предметы для сервировки стола. Среди книжных образцов — издания сочинений Шиллера, которого читал Пушкин, или Ричардсона, популярные среди современниц поэта и, как следствие — у героинь его «Евгения Онегина».

В «Михайловском» уточнили, что выставка «Приют, сияньем муз одетый» подготовлена к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина и к 200-летию его приезда в псковское родовое имение в так называемую северную ссылку. В Ставропольском государственном музее-заповеднике имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве она будет работать до 13 июля.