Медиапроект «Кофемолка» презентовала Анастасия Иванова на ​всероссийском форуме «Мой бизнес»

13:18, 16 апреля 2025, ПАИ

Руководитель центра «Мой бизнес» – Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области (МКК) Анастасия Иванова на всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» презентовала проект «Кофемолка», который вошёл в число финалистов национальной премии центров «Мой бизнес» в номинации «Лучший медиапроект». Об этом Анастасия Иванова сообщила ПАИ.

Напомним, что выпуски «Кофемолки» – интервью с псковскими предпринимателями выходили на сайте Псковского агентства информации.

Более 600 участников форума – представители профильных региональных органов власти, руководители инфраструктуры поддержи МСП, приглашенные эксперты – обсуждали новые вызовы, действующие меры поддержки бизнеса, компетенции и интеграционные функции центров «Мой бизнес».

Всероссийский форум «Мой бизнес» ежегодно проводится Минэкономразвития для выработки стратегии развития субъектов МСП в горизонте ближайшего года. Пятый, юбилейный, форум состоялся на старте нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Открылся форум пленарным заседанием «Бизнес России: новые векторы и новые смыслы» под модераторством замминистра экономического развития Татьяны Илюшниковой. С приветственным видеообращением к участникам обратился заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак. В обсуждении таких вопросов, как ключевые ориентиры и задачи развития МСП, инструменты национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инновации как точка роста, новые компетенции и интеграционные функции центров «Мой бизнес», принял участие министр экономического развития Максим Решетников.

Отдельную сессию посвятили основным правилам и векторам работы по развитию креативных индустрий, а также партнерским программам Минэкономразвития России.

Программы по интеграции в бизнес бойцов СВО и членов их семей стали главной темой одной из площадок форума. Участники форума также затронули вопросы развития инфраструктуры поддержки предпринимательства в новых регионах РФ.