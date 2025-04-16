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Общество

В Пскове до 30 апреля будут частично закрыты для автомобилей улицы Некрасова и Ленина

В связи с дорожными работами в Пскове до 30 апреля будут закрыты для автомобилей часть улицы Некрасова и часть улицы Ленина, сообщили ПАИ в администрации города.

Фото: администрация Пскова

Одна полоса будет закрыта на улице Некрасова у зданий № 33, 37 и 39 при движении от улицы Карла Маркса в сторону улицы Спегальского. Также закроют полосу на улице Некрасова на участке от дома № 30 до дома № 23а и полосу на улице Ленина у дома № 17.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

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