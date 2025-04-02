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Экономика

Банк России: Инфляция в первом квартале 2025 года складывается лучше прогнозов

Инфляция в России в первом квартале 2025 года складывается лучше прогнозов, опубликованных Банком России по итогам февральского опорного заседания по ключевой ставке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя ЦБ РФ Алексея Заботкина.

Фото: ПАИ

По предварительным данным, замедление темпов роста цен происходит по сравнению с высокими показателями четвёртого квартала 2024 года. Однако даже с учётом этого инфляция всё ещё превышает целевой уровень ЦБ в 4 %.

Алексей Заботкин подчеркнул необходимость поддерживания жёсткой денежно-кредитной политики для возврата инфляции к целевому уровню. Снижение ключевой ставки возможно только после устойчивого снижения инфляции.

Напомним, что на заседании 21 марта совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 21 % – это уже третье заседание подряд, когда регулятор принимает решение о её сохранении.

Добавим, что следующее заседание совета директоров Банка России состоится 25 апреля.

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