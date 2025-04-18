Бензин АИ-92 подорожал на бирже более чем на 7%

16:01, 18 апреля 2025, ПАИ

Цена бензина марки АИ-92 на биржевых торгах за неделю выросла на 7,2 % – такие данные приводит Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа.

Так, цена АИ-92 достигла 54,1 тысячи рублей за тонну, впервые превысив показатели февраля этого года. Также за рассматриваемый период до максимального в этом году значения поднялась стоимость бензина марки АИ-95 – за неделю она прибавила 5 % и составила 60,6 тысячи рублей за тонну. В последний раз цена на эту марку превышала 60 тысяч рублей только в начале декабря прошлого года.

Также на 0,7 % подорожало летнее дизельное топливо и на 0,6 % – топливо для реактивных двигателей. Снижение в цене на 1,2 % показал топочный мазут – его цена за тонну достигла 25,1 тысячи рублей.