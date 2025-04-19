СК проведёт проверку по обращению многодетной матери из Пушкинских Гор на нарушение её жилищных прав

13:00, 19 апреля 2025, ПАИ

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению многодетной матери из Псковской области о нарушении её жилищных прав. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

В 2018 году жительнице Псковской области предоставили непригодную для проживания квартиру в Пушкинских Горах. Из-за разрушения кровли здания и постоянной сырости в помещениях появилась плесень, и у детей заявительницы развились бронхолегочные заболевания. Жалобы женщины, по заявлению СК, игнорируются.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене провести проверку и доложить о результатах.