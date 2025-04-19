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Происшествия

СК проведёт проверку по обращению многодетной матери из Пушкинских Гор на нарушение её жилищных прав

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению многодетной матери из Псковской области о нарушении её жилищных прав. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

В 2018 году жительнице Псковской области предоставили непригодную для проживания квартиру в Пушкинских Горах. Из-за разрушения кровли здания и постоянной сырости в помещениях появилась плесень, и у детей заявительницы развились бронхолегочные заболевания. Жалобы женщины, по заявлению СК, игнорируются.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене провести проверку и доложить о результатах.

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