Какие продукты в Псковской области подорожали в марте больше остальных, рассказали эксперты

14:11, 19 апреля 2025, ПАИ

О самых подорожавших в марте продовольственных товарах в Псковской области рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Мука подорожала на 4,16 %, рыба и морепродукты, за исключением сельди и рыбных консервов, – на 3,3 %, хлеб и хлебобулочные изделия – на 2,46 %, кондитерские изделия – на 2,18 %, молоко и молочная продукция – на 1,75 %, сахар – на 1,22 %, крупа и бобовые – на 1,19 %.

В целом индекс потребительских цен в Псковской области в марте по сравнению с февралём вырос на 1,07 %, а основное влияние на его значение оказал рост цен на продовольственные товары, увеличившихся за месяц на 1,6 %.

Добавим, что за рассматриваемый период аналитики Ассоциации компаний розничной торговли зафиксировали снижение цен на социально значимые продукты на 5 %. Цены снизились на 18 из 25 категорий продукции самых доступных товаров. Сильнее остальных, а именно на 14 %, подешевели куриные яйца. Подорожали в основном овощи, в особенности свёкла и картофель.

Напомним, что экспорт животноводческой продукции из Псковской области с начала года вырос почти в 2,5 раза, до 10,2 тысячи тонн. Продукцию направили во Вьетнам, Гонконг, Китай, Сербию, Грузию и Азербайджан.