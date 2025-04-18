В России зафиксировали снижение цен на социально значимые продукты

12:33, 18 апреля 2025, ПАИ

В марте этого года социально значимые продукты в крупных торговых сетях России подешевели на 5 % по сравнению с февралём – это снижение цен стало максимальным с 2021 года. Такие данные приводит Ассоциация компаний розничной торговли.

Так, за рассматриваемый период цены в торговых сетях снизились на 18 из 25 категорий продукции самых доступных товаров. Например, яйца подешевели на 14 %, пшено – на 13,6 %, пшеничная мука – на 13 %, соль – на 12,5 %, рис – на 12 %, молоко – на 8,6 %, пшеничный хлеб – на 8,3 %, сливочное масло – на 7,9 %, сезонные яблоки – на 7,7 %, гречневая крупа – на 6 %, репчатый лук – на 5,7 %, тушка цыплёнка-бройлера – на 4,6 %, вермишель – на 4 %, белокочанная капуста – на 3,9 %, морковь – на 2,6 % и ржано-пшеничный хлеб – на 1,3 %.

За этот же месяц аналитики отметили подорожание некоторых продуктов. Так, свёкла выросла в цене на 7,2 %, картофель – на 6,9 %, баранина – на 4 %, говядина – на 2,1 %, подсолнечное масло – на 1,9 % и чай чёрный байховый – на 1,34 %.

Цены на картофель и свёклу существенно выросли не только в рознице, но и в закупке: на 18,3 % и 11,4 % соответственно. Наиболее значительное снижение закупочных цен аналитики отметили на куриные яйца, пшено, рис, тушку цыплёнка-бройлера и пшеничный хлеб.

Отметим, что экспорт животноводческой продукции из Псковской области с начала года вырос почти в 2,5 раза. Продукцию направили во Вьетнам, Гонконг, Китай, Сербию, Грузию и Азербайджан.