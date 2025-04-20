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Спорт

Пскович Дмитрий Ющенко стал победителем чемпионата Москвы по велоспорту

Пскович, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Псковской области Дмитрий Ющенко стал победителем чемпионата Москвы по велоспорту на шоссе, который прошёл 18 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил сам спортсмен.

  • Пскович Дмитрий Ющенко стал победителем чемпионата Москвы по велоспорту
    Фото: Ассоциация ветеранов СВО Псковской области
  • Пскович Дмитрий Ющенко стал победителем чемпионата Москвы по велоспорту
    Фото: Ассоциация ветеранов СВО Псковской области
  • Пскович Дмитрий Ющенко стал победителем чемпионата Москвы по велоспорту
    Фото: Ассоциация ветеранов СВО Псковской области
  • Пскович Дмитрий Ющенко стал победителем чемпионата Москвы по велоспорту
    Фото: Ассоциация ветеранов СВО Псковской области

Ющенко выиграл гонку на дистанции девять километров.

Сегодня, 20 апреля, пскович также принял участие в Псковском марафоне на двух дистанциях. В пятикилометровом забеге он выступил пейсмейкером, а на дистанции один километр представлял команды школы адаптивного спорта Псковской области.

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