Курс доллара упал почти на 30%

10:49, 21 апреля 2025, ПАИ

Расчетный курс доллара, являющийся ориентиром для внебиржевого рынка, опустился сегодня, 21 апреля, ниже 80 рублей – до 79,94 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В январе 2025 года курс доллара достигал максимума в 113 рублей. Таким образом, американская валюта по отношению к рублю упала более чем на 29,25 %.

Аналитики объясняют укрепление рубля слабостью американской валюты на глобальных рынках, низкими объёмами импорта в Россию и геополитическим оптимизмом.