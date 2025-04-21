В латиноамериканском издании вышел анонс о международном форуме, который пройдёт в Псковской области

19:12, 21 апреля 2025, ПАИ

В латиноамериканском издании Prensa Latina вышел анонс о международном форуме «На том стоим», который пройдёт в Псковской области, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

С 26 по 30 апреля в регионе состоится форум «На том стоим», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также российской культуре и истории. В нём примут участие историки, учёные и деятели культуры из разных стран – Великобритании, Италии, Канады, Китая, Сербии, а также российские историки и краеведы.

«Основная цель форума – противодействие упразднению русской истории и культуры, противодействие попыткам фальсификации исторических фактов и событий в истории народов России», -– отмечает издание Prensa Latina.

Центральным событием международного форума в поддержку российской истории и культуры «На том стоим» станет гала-концерт в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. В программе концерта прозвучат ария Фигаро из оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник», романс Марио Каварадосси из оперы Дж. Пуччини «Тоска», попурри из сербских и русских песен, народная итальянская песня Bella, ciao, знаменитая «Катюша» (в исполнении на китайском языке) и многое другое.