Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россиянам объяснили, когда можно не платить взносы на капремонт

Взносы на капитальный ремонт многоквартирного дома можно не платить, если дом признан аварийным и подлежащим сносу. Помимо того, среди возможных причин и принятие решения об изъятии земельного участка под застройку со всеми жилыми помещениями на нём, а также если МКД не включён в региональную программу капитального ремонта. Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.

Фото: ПАИ

Взнос на капитальный ремонт – это обязательный платёж. Он прямо установлен Жилищным кодексом, и его должны вносить все собственники помещений в МКД, как жилых, так и нежилых. Однако закон предусматривает исключения.

Ситуация, когда дом не включён в региональную программу капитального ремонта, бывает редко. Так, например, некоторые дома, признанные объектами культурного наследия, ремонтируют с привлечением финансов из других источников.

Также Дмитрий Свищев напомнил, что некоторым категориям граждан РФ предоставляют компенсацию расходов на уплату взносов на капитальный ремонт. Для получения льготы нужно подтвердить своё право на неё: прийти в МФЦ и написать заявление.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

24 октября 2026

Загадки Снетогорского монастыря: в Пскове пройдёт лекция о наследии и его сохранении
24 октября 2026

Голос памяти: спецпоказ фильма «Детская игра» состоялся в Псковском доме молодёжи
24 октября 2026

Ремонт освещения в Петровском парке запланировали в Великих Луках
24 октября 2026

Оттепель может разбудить: биолог объяснил, почему гадюки выползают даже зимой
24 октября 2026

Пряники с фисташкой и ананасом: чем удивляли в России больше века назад
24 октября 2026

Сотрудник Псковского музея-заповедника стал героем передачи на белорусском телевидении
24 октября 2026

В России разработали станцию, которая сама распознаёт маломобильные суда
24 октября 2026

Филиппова канитель наступила по народному календарю

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...