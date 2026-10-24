Россиянам объяснили, когда можно не платить взносы на капремонт

09:38, 24 октября 2026, ПАИ

Взносы на капитальный ремонт многоквартирного дома можно не платить, если дом признан аварийным и подлежащим сносу. Помимо того, среди возможных причин и принятие решения об изъятии земельного участка под застройку со всеми жилыми помещениями на нём, а также если МКД не включён в региональную программу капитального ремонта. Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.

Взнос на капитальный ремонт – это обязательный платёж. Он прямо установлен Жилищным кодексом, и его должны вносить все собственники помещений в МКД, как жилых, так и нежилых. Однако закон предусматривает исключения.

Ситуация, когда дом не включён в региональную программу капитального ремонта, бывает редко. Так, например, некоторые дома, признанные объектами культурного наследия, ремонтируют с привлечением финансов из других источников.

Также Дмитрий Свищев напомнил, что некоторым категориям граждан РФ предоставляют компенсацию расходов на уплату взносов на капитальный ремонт. Для получения льготы нужно подтвердить своё право на неё: прийти в МФЦ и написать заявление.