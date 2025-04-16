В Псковской области проходит масштабная подготовка новой цифровой платформы ГАС «Выборы»

18:03, 22 апреля 2025, ПАИ

Масштабная тренировка по использованию обновлённой цифровой платформы ГАС «Выборы» 2.0 стартовала во всех регионах России, включая Псковскую область. Об этом ПАИ сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

В мероприятии участвуют системные администраторы территориальных избирательных комиссий и сотрудники информационных центров, которые отрабатывают все этапы избирательного процесса – от планирования кампании и выдвижения кандидатов до формирования списка избирателей и проведения тестового голосования.

Тестовое голосование проходит с 22 по 24 апреля, основная цель – проверить техническую готовность новой платформы к единому дню голосования, который состоится 14 сентября 2025 года, а также выявить и устранить возможные недостатки системы.