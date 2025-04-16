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Политика

В Псковской области проходит масштабная подготовка новой цифровой платформы ГАС «Выборы»

Масштабная тренировка по использованию обновлённой цифровой платформы ГАС «Выборы» 2.0 стартовала во всех регионах России, включая Псковскую область. Об этом ПАИ сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

В мероприятии участвуют системные администраторы территориальных избирательных комиссий и сотрудники информационных центров, которые отрабатывают все этапы избирательного процесса – от планирования кампании и выдвижения кандидатов до формирования списка избирателей и проведения тестового голосования.

Тестовое голосование проходит с 22 по 24 апреля, основная цель – проверить техническую готовность новой платформы к единому дню голосования, который состоится 14 сентября 2025 года, а также выявить и устранить возможные недостатки системы.

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