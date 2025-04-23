Мужчина сломал руку девушке во время потасовки в Печорском районе

18:02, 23 апреля 2025, ПАИ

Мужчина сломал девушке руку во время драки. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Прокуратура Печорского района утвердила обвинительное заключение по этому делу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что конфликт между пятью женщинами на крыльце дома мужчины перерос в драку. Во время потасовки мужчина вытолкнул одну из женщин с крыльца, а другой сломал плечевую кость, заломив ей руку за спину. Пострадавшей причинён тяжкий вред здоровью.

Мужчине грозит наказание до восьми лет лишения свободы по части 1 статьи 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело направили в Печорский районный суд для рассмотрения.