Щенка в катастрофическом состоянии бросили у военного госпиталя в Пскове

15:46, 23 апреля 2025, ПАИ

Больного щенка оставили на территории военного госпиталя в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в псковском приюте «Лесопилка».

Состояние собаки оказалось катастрофическим. «Лапы уже опухли. Цвет кожи на фото именно такой – это не фотошоп. Почти вся лысая. Трясётся. <...> Будем лечиться. Наша практика – такие кожные заболевания лечатся очень долго и дорого», – рассказали зоозащитники.

Первую помощь найденному годовалому щенку уже оказали, теперь ему предстоит приём у врача и долгое лечение. Хозяев собаке не ищут, однако в приюте просят помочь в лечении щенка.