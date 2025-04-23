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Общество

Щенка в катастрофическом состоянии бросили у военного госпиталя в Пскове

Больного щенка оставили на территории военного госпиталя в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в псковском приюте «Лесопилка».

Больной щенок на территории военного госпиталя. Фото: группа псковского приюта «Лесопилка» в соцсети «ВКонтакте»

Состояние собаки оказалось катастрофическим. «Лапы уже опухли. Цвет кожи на фото именно такой – это не фотошоп. Почти вся лысая. Трясётся. <...> Будем лечиться. Наша практика – такие кожные заболевания лечатся очень долго и дорого», – рассказали зоозащитники.

Первую помощь найденному годовалому щенку уже оказали, теперь ему предстоит приём у врача и долгое лечение. Хозяев собаке не ищут, однако в приюте просят помочь в лечении щенка.

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