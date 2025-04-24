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Общество

Пять саженцев из желудей «дуба у Лукоморья» отправились из Псковской области в Белоруссию

Пушкинский заповедник отправил в Витебскую область (Белоруссия) саженцы черешчатого дуба, сообщили ПАИ в музейной пресс-службе.

Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Пять молодых деревьев выращены из желудей дуба, который растёт у мемориальной усадьбы поэта в Михайловском. «Этому дубу, который называют «дубом у Лукоморья», 267 лет. Для многих поколений наших гостей оно стало зримым напоминанием о поэме «Руслан и Людмила». Жёлуди с мемориального дерева в Михайловском собраны осенью 2018 года и высажены в хозяйственном питомнике вблизи усадьбы «Михайловское», так что сейчас деревцам по шесть лет», – рассказали в музее.

Как отметил директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич, эта акция предпринята в рамках сотрудничества Псковской области с Витебской.

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