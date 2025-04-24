Владимир Путин потребовал замедлить рост цен

15:18, 24 апреля 2025, ПАИ

Замедлить рост цен потребовал президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сегодня, 24 апреля. Об этом пишет «Парламентская газета».

Глава государства отметил, что годовая инфляция остаётся выше 10 %, поэтому необходимо устойчиво замедлить ценовую политику. При этом рост ВВП ожидается в этом году чуть ниже, чем в прошлом.

Владимир Путин призвал обеспечить стабильные темпы экономического роста. Для этого роста, в свою очередь, необходимо сокращение инфляции и снижение уровня безработицы.

Вместе с этим участники встречи обсудили ключевые тенденции в сфере услуг, финансов и реальном секторе экономики.