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Спорт

Российского чемпиона Ислама Махачева могут лишить пояса UFC

Российский боец Ислам Махачев рискует потерять чемпионский пояс UFC в легком весе, сообщает ABC.

Согласно данным источника, это может случиться, если 33-летний россиянин откажется от боя с испано-грузинским бойцом Илией Топурией. В UFC настаивают на организации этого поединка, так как бой между Дрикусом Дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который должен был стать главным событием турнира UFC 317, вероятно, будет отменён из-за травмы южноафриканца. Теперь планируется, что главным событием турнира станет бой за титул в легком весе, которым владеет Махачев.

В случае отказа Махачева от поединка с Топурией он может быть лишён пояса, а соперником Топурии станет ближайший претендент – Чарльз Оливейра.

Ранее Махачев неоднократно заявлял, что не заинтересован в бою с Топурией, так как стремится побороться за чемпионский титул в полусреднем весе.

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