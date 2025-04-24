Российского чемпиона Ислама Махачева могут лишить пояса UFC

15:28, 24 апреля 2025, ПАИ

Российский боец Ислам Махачев рискует потерять чемпионский пояс UFC в легком весе, сообщает ABC.

Согласно данным источника, это может случиться, если 33-летний россиянин откажется от боя с испано-грузинским бойцом Илией Топурией. В UFC настаивают на организации этого поединка, так как бой между Дрикусом Дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который должен был стать главным событием турнира UFC 317, вероятно, будет отменён из-за травмы южноафриканца. Теперь планируется, что главным событием турнира станет бой за титул в легком весе, которым владеет Махачев.

В случае отказа Махачева от поединка с Топурией он может быть лишён пояса, а соперником Топурии станет ближайший претендент – Чарльз Оливейра.

Ранее Махачев неоднократно заявлял, что не заинтересован в бою с Топурией, так как стремится побороться за чемпионский титул в полусреднем весе.