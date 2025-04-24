Программы поддержки учреждений и работников культуры назвала Илианна Петрова

21:16, 24 апреля 2025, ПАИ

Приём заявок по программе «Земский работник культуры», направленной на привлечение кадров в учреждения культуры малых населённых пунктов региона, проходит в Псковской области. Об этом напомнила врио председателя регионального комитета по культуре Илианна Петрова в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 апреля.

Приём заявок открыт с 15 апреля по 15 июля 2025 года. Участники программы, готовые работать в населённых пунктах с численностью до 50 тысяч человек, могут получить единовременную компенсацию в размере одного миллиона рублей. Возрастных ограничений для участия нет, всего в этом году региону выделено 28 квот, отметила гостья эфира.

Кроме того, в Псковской области реализуют новый национальный проект «Семья», который сохранил основные направления предыдущего нацпроекта «Культура» и добавил новые, включая ремонт библиотек. В рамках нацпроекта продолжается модернизация культурных учреждений: три детские школы искусств в Печорах, Пушкинских Горах и Дно получат музыкальные инструменты, оснащается Бежаницкий музей, создаётся модельная библиотека в Великих Луках. Планируется подать заявки от 12 учреждений на федеральный отбор, уточнила Илианна Петрова.